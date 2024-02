Retour des dépouilles de soldats américains tués en Jordanie, en présence de Biden

Les corps de William Jerome Rivers, Kennedy Ladon Sanders et Breonna Alexsondria Moffett, militaires de l'Etat américain de Géorgie (sud) et tués par une attaque de drone près de la frontière syrienne, sont reçus avec les honneurs sur cette base de Dover (Delaware, nord-est).

Ce rituel militaire, lors duquel les dépouilles sont débarquées une à une d'un avion de transport militaire et chargées dans un véhicule, est réglé au millimètre, en présence également de l'épouse du président, Jill Biden, et d'officiels dont le chef du Pentagone Lloyd Austin.

Sous un ciel couvert, l'avion de transport militaire est stationné sur le tarmac, la rampe descendue, un fourgon garé à proximité.

L'armée américaine emploie même un vocabulaire spécifique, en parlant d’un "transfert solennel" et non d’une "cérémonie", et de "caissons" plutôt que de "cercueils".