Retour sur Terre d'un Américain et deux Russes après des séjours record sur l'ISS

Un astronaute de la NASA et deux cosmonautes ont atterri mercredi sur Terre sans encombre après avoir passé des séjours record de plus d'un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé l'agence russe Roscosmos.

"Aujourd'hui, à 14H17, heure de Moscou (11H17 GMT) la capsule du vaisseau Soyouz MS-23 (...) avec les cosmonautes de Roscosmos Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline et l'astronaute de la NASA Francisco Rubio, qui ont passé un an à bord de l'ISS, a atterri dans la région de la ville de Jezkazgan au Kazakhstan", a indiqué Roscosmos.