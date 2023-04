Retraites: Mélenchon réclame une meilleure "coordination" avec les syndicats

Le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon a réclamé dimanche une meilleure "coordination" entre partis politiques et syndicats pour "jeter toutes nos forces" dans la bataille contre la réforme des retraites, s'adressant à la toute nouvelle secrétaire générale de la CGT Sophie Binet.

"J'aimerais qu'on ait des relations plus décontractées" avec Sophie Binet qu'avec son prédécesseur Philippe Martinez, qui "on ne sait pas pourquoi, un jour, s'est pris d'humeur contre nous (LFI) et ne nous a plus lâchés", a affirmé Jean-Luc Mélenchon sur France 3.