Réunion du G20 sans communiqué conjoint en raison d'une "impasse" sur les guerres en cours

Une réunion des ministres des Finances du G20 à Sao Paulo s'est terminée jeudi sans communiqué conjoint en raison d'une "impasse" sur les "conflits" actuels, a annoncé le ministre brésilien, faisant référence implicitement aux guerres en Ukraine et à Gaza.

"Comme cela arrive assez fréquemment, un communiqué (conjoint) n'est pas possible" en raison des désaccords liés aux "conflits géopolitiques", a expliqué Fernando Haddad en conférence de presse, sans plus de détail.

Le ministre allemand des Finances Christian Lindner, avait déclaré jeudi matin à des journalistes que l'"approbation d'un communiqué" serait "conditionnée au fait que la situation géopolitique soit reflétée et exprimée, que l'on en parle".

"Nous avions l'espoir que les thèmes les plus sensibles relatifs à la géopolitique seraient débattus exclusivement par des diplomates", a poursuivi le ministre brésilien des Finances, faisant allusion à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui s'est tenue la semaine dernière à Rio de Janeiro.

"Il n'y a pas de +business as usual+ lors du G20, car nous avons une guerre contre l'Ukraine, nous avons la terreur du Hamas et nous avons la situation humanitaire à Gaza, et tout cela ne peut pas nous laisser indifférents, tout cela doit également être discuté ici", avait-il ajouté.

Le Brésil, qui assure depuis décembre la présidence tournante du G20, avait choisi parmi les thèmes prioritaires de cette réunion à Sao Paulo la réduction des inégalités, la taxation minimale des "super-riches" à l'échelle internationale et la dette des pays en développement.