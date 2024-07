Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi

L'Iran appelle le Conseil à "condamner sans équivoque et fermement les actes d'agression et les attaques terroristes du régime israélien contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran, ainsi que les récents actes d'agression contre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban et de la Syrie" et "à prendre des mesures immédiates pour assurer que des comptes soient rendus pour ces violations du droit international, y compris la possibilité d'imposer des sanctions et d'autres mesures pour empêcher d'autres agressions".

Ismaïl Haniyeh a été tué mercredi à Téhéran dans une frappe imputée à Israël par le mouvement islamiste palestinien et par l'Iran, qui ont promis de venger sa mort, faisant craindre un embrasement de la région en pleine guerre à Gaza.