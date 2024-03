Réunion monétaire de la Fed: le calendrier des baisses de taux en ligne de mire

Commencée "à 9H00 locales (13H00 GMT) comme prévu" mardi, selon un porte-parole, la réunion du Comité monétaire (FOMC) de la banque centrale la plus puissante du monde, s'achève mercredi à la mi-journée.

La banque centrale diffusera aussi ses prévisions d'inflation, de croissance et de taux de chômage pour 2024.

La Fed publiera un communiqué à 14H00 (18H00 GMT), et le président de l'institution, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse trente minutes plus tard.

"L'accent va vraiment être mis sur les nouvelles projections économiques", a estimé pour sa part Lydia Boussour, économiste pour EY Parthenon, dans un entretien à l'AFP.

Les investisseurs vont ainsi se pencher sur le fameux graphique des "dot plots" de la Fed qui regroupe les estimations de l'évolution des taux d'intérêt par les membres du Comité monétaire (FOMC). Cela permet de prévoir combien de fois la Fed entend baisser les taux en 2024 et l'année prochaine.

Jusqu'ici, les dernières projections du Comité qui datent de décembre misaient sur trois baisses de taux d'ici la fin de l'année.

Mais, vu la résistance récente de l'inflation, qui est remontée à 3,2% sur un an en février pour l'indice des prix à la consommation (CPI), le marché n'exclut pas que la Fed n'envisage plus que deux baisses seulement cette année.

Pour Lydia Boussour, économiste pour EY Parthenon, il y a vraiment un risque de voir deux baisses des taux seulement.

La première baisse est attendue en juin par la majeure partie des acteurs du marché, selon l'évaluation de CME Group.

"Et si ce n'est pas juin, ça sera en juillet", estime Kathy Bostjancic, cheffe économiste pour la compagnie d'assurances Nationwide.

Les taux au jour le jour fixés par la Réserve fédérale - qui représentent le coût de l'argent que les banques se prêtent entre elles -, se situent actuellement entre 5,25% et 5,50% au plus haut depuis plus de vingt ans.

Avant de lancer le mouvement d'assouplissement monétaire, les responsables de la Fed veulent être certains que les prix ne se remettent pas à flamber.

Lors de la dernière réunion, le président de la Fed, Jerome Powell, avait pris de court les marchés en écartant l'hypothèse d'une première baisse en mars.

Début mars, devant des élus du Congrès, il a averti: "les perspectives économiques sont incertaines et la poursuite des progrès vers notre objectif d'inflation de 2% n'est pas assurée". Mais il avait néanmoins ajouté que "si l'économie évolue comme prévu, il sera probablement approprié de commencer à assouplir la politique monétaire à un moment donné cette année".