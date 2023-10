Réunis en sommet, les 27 débattent d'un appel à une "pause humanitaire" à Gaza

Les chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus à Bruxelles en début d'après-midi.

Sur la situation au Proche-Orient, l'Europe des 27 est traditionnellement divisée entre les Etats membres les plus pro-palestiniens, comme l'Irlande et l'Espagne, et les plus fervents défenseurs d'Israël, comme l'Allemagne et l'Autriche.

Tous ont fermement condamné l'attaque sans précédent lancée le 7 octobre par le Hamas, qui a fait selon Israël au moins 1.400 morts et plus de 220 otages, dont quatre ont été relâchés depuis vendredi soir.