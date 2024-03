Rihanna et Zuckerberg en Inde, invités aux festivités du magnat Ambani

Partager:

La pop star Rihanna et le patron de Meta, Mark Zuckerberg, parmi certaines des personnalités les plus influentes du monde, sont en Inde vendredi invités aux somptueuses festivités organisées par Mukesh Ambani, plus grande fortune d'Asie, pour célébrer le mariage prochain de son fils. Des photographies diffusées par les médias indiens ont confirmé l'arrivée de Rihanna, du fondateur de Facebook Mark Zuckerberg et son épouse, Priscilla Chan, à Jamnagar, dans l'Etat du Gujarat, à l'ouest de l'Inde.

La star de R&B, qui a donné naissance à son deuxième enfant en août, devrait présider aux divertissements, se produisant en public pour la première fois depuis le Superbowl de l'an dernier, ont rapporté les médias locaux. Selon India Today, un cachet de 9 millions de dollars a été offert à la chanteuse originaire pour participer à l'événement. L'illusionniste David Blaine et la star de Bollywood Diljit Dosanjh se donneront en spectacle pour les invités de marque.

Des patrons de grandes entreprises internationales, des stars de Bollywood, et des hommes politiques doivent également participer aux festivités organisées par Mukesh Ambani. M. Ambani, 66 ans, président du géant du pétrole et des télécommunications Reliance Industries, est la plus grande fortune d'Asie et la 10e du monde, selon la liste Forbes des milliardaires en temps réel, pesant plus de 116 milliards de dollars. Mercredi soir, M. Ambani et son épouse Nita, accompagnés de leur fils Anant et sa fiancée Radhika Merchant, avaient ouvert les célébrations en offrant un dîner aux 50.000 habitants de Jamnagar, berceau de Reliance.