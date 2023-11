Risque d'éruption volcanique: l'Islande envisage d'asperger la lave d'eau

Les autorités de la protection civile et des experts européens vont évaluer la possibilité "d'utiliser un important volume d'eau pour refroidir la lave et protéger la ville de Grindavik et d'importantes infrastructures", a dit Vidir Reynisson, responsable de la protection civile et de la gestion des situations d'urgence en Islande lors d'une conférence de presse.

L'Islande a déjà eu recours à ce procédé en 1973, quand une fissure s'est ouverte à 150 mètres du centre ville de l'île d'Heimaey, surprenant les habitants à l'aube. Ils avaient alors pu ralentir et contrôler le déplacement de la lave."Une équipe d'évaluation technique va arriver en Islande ce soir ou demain matin et ils vont nous aider à examiner les possibilités", a dit Reynisson.

Les autorités ont par ailleurs annoncé que l'Etat d'urgence allait être levé jeudi à 11H00 GMT (heure locale) et repasser au niveau d'alerte inférieur, selon un communiqué de la Protection civile.