Roberto Cavalli, le roi italien de l'imprimé léopard, est mort

Son style flamboyant, ses imprimés léopard et tenues dénudées en avaient fait le chouchou de la jet set internationale durant des décennies : le styliste italien Roberto Cavalli est mort vendredi à 83 ans dans sa ville natale de Florence après une longue maladie.. Apparues pour la première fois dans les années 70 sur des stars comme Sophia Loren et Brigitte Bardot, ses créations découvrant la peau et attirant les regards ont aussi su séduire de nouvelles générations de célébrités, dont Kim Kardashian ou Jennifer Lopez.

La passion du couturier pour les Ferrari, les chevaux, les cigares et les chemises ouvertes dévoilant un torse bronzé en ont aussi fait un personnage très prisé des gazettes. Marié à une finaliste de Miss Univers, propriétaire d'un hélicoptère violet et d'un vignoble en Toscane, il comptait parmi ses amies Sharon Stone et Cindy Crawford. Mais sa carrière a aussi connu des creux, comme dans les années 80, où son style flamboyant apparaissait à contrecourant du minimalisme alors en vogue. Il s'est aussi retrouvé au centre d'un procès fleuve en Italie pour une affaire de fraude fiscale, qui s'est achevé par son acquittement.

Sa maison a en outre commencé à enregistrer des pertes, le contraignant à en vendre la majorité des parts en 2015. Connu avant tout pour ses cuirs stretch imprimés et ses jeans délavés, Cavali a toujours privilégié l'aspect spectaculaire dans ses créations, notamment à travers sa passion pour les motifs animaliers. En 2005, il est choisi pour remettre au goût du jour les uniformes des Bunnies court-vêtues de Playboy, et l'une de ses versions inclut évidemment un imprimé léopard.