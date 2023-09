Robots et machines sur tous les fronts aux Jeux asiatiques de Hangzhou

La compétition prévue pour 2022, mais qui a été reportée d'un an à cause de la stricte politique anti-Covid chinoise, s'est ouverte samedi avec une cérémonie fastueuse.

Aux Jeux asiatiques de Hangzhou, dans l'est de la Chine, on croise des robots chasseurs d'insectes, des pianistes androïdes ou des camions de glaces sans conducteur: l'événement sportif est aussi une vitrine pour les dernières technologies chinoises.

Quelque 12.000 sportifs - plus qu'aux Jeux olympiques - venus de quelque 45 pays et territoires d'Asie et du Moyen-Orient concourent dans 40 sports pendant deux semaines.

A côté des sportifs et des volontaires, des robots et autres gadgets étonnants, destinés à servir, divertir mais aussi surveiller les visiteurs, ont été mobilisés.

L'événement est une vitrine idéale pour la ville de Hangzhou qui est un centre technologique important dans le pays et abrite les sièges de plusieurs géants de la tech chinoise.