Rosalynn Carter, ancienne Première dame des Etats-Unis, est décédée à 96 ans

"Rosalynn était mon égale dans tout ce que j'accomplissais", a réagi M. Carter, qui fut le 39e président des Etats-Unis. "Elle me donnait des conseils avisés et m'encourageait lorsque j'en avais besoin. Tant que Rosalynn était là, je savais qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait et me soutenait."

Le couple a eu trois enfants, onze petits-enfants et quatorze arrière-petits-enfants.