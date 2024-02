Royaume-Uni: les visas accordés aux Ukrainiens déplacés prolongés de 18 mois

Les premiers visas accordés permettaient de vivre trois ans au Royaume-Uni via divers systèmes, mais ils vont expirer en mars 2025.

Cette décision survient alors que cela fera bientôt deux ans que l'invasion russe a commencé. Le ministre britannique en charge de l'immigration et du contrôle des frontières, Tom Pursglove, a décrit celle-ci comme "une guerre non provoquée, préméditée et illégale contre l'Ukraine", de la part du président russe Vladimir Poutine.

Cette prolongation des visas à destination des Ukrainiens permettra à ces personnes de rester au Royaume-Uni jusqu'en septembre 2026. Elles bénéficieront des mêmes accès au travail, à l'emploi, aux indemnités, aux soins de santé et à l'éducation.

M. Pursglove affirmé qu'en près de deux ans depuis le début du conflit, plus de 200.000 Ukrainiens et leurs familles sont arrivés outre-Manche.