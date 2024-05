Royaume-Uni: un Marocain qui voulait "venger" les Palestiniens condamné à la prison à vie

"Vous espériez faire peur aux Britanniques et saper les libertés dont ils bénéficient", a-t-elle ajouté devant la cour de Teesside à Middlesbrough (Nord de l'Angleterre), soulignant la possibilité que l'accusé ne soit jamais libéré même à l'issue de la période de sûreté.

Prononçant la peine à l'encontre de l'accusé Ahmed Alid, assortie d'une période de sûreté de 44 ans, la juge Bobbie Cheema-Grubb a conclu qu'il s'agissait d'un "acte terroriste". Le condamné voulait une "vengeance contre les actes" d'Israël" et "intimider et influencer le gouvernement britannique dans ses relations internationales", a-t-elle déclaré.

Ahmed Alid avait également été déclaré coupable de tentative de meurtre sur son colocataire, attaqué le 15 octobre dans son sommeil avec un couteau à Hartlepool, dans le Nord-Est de l'Angleterre, en criant "Allah Akbar". Il avait ensuite attaqué le retraité qui marchait dans le centre-ville avec un couteau doté d'une lame de 20 centimètres, le frappant à six reprises.

Arrêté 20 minutes plus tard, il avait déclaré lors de sa garde à vue qu'il pensait les avoir tués tous les deux. Il a déclaré aux policiers "qu'il voulait les tuer tous les deux à cause du conflit à Gaza", invoquant le rôle du Royaume-Uni dans la création d'Israël.

Il avait assuré qu'il aurait tué "plus de gens" s'il avait pu, et déclaré "ils ont tué des enfants et j'ai tué un vieil homme".