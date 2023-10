Rudy Giuliani poursuit en diffamation Joe Biden qui l'a qualifié de "pion de la Russie"

L'ancien maire de New York et avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a déposé plainte pour diffamation contre le président américain Joe Biden, car il l'avait qualifié de "pion de la Russie", lors d'un débat électoral. "Ce qu'il m'a fait est intolérable", a déclaré M. Giuliani mercredi lors d'une conférence de presse au New Hampshire.