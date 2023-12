Rugby: Eddie Jones défend son retour au Japon face à l'amertume des Australiens

"Je souhaite le meilleur à l'Australie", et "je me sens mal par rapport aux résultats, car je voulais changer les choses en revenant" dans ce pays en début d'année, a déclaré Jones, 63 ans, lors d'une conférence de presse de présentation à Tokyo.

La Fédération australienne avait toutefois annoncé sa démission moins de deux semaines plus tard, et Jones a officiellement quitté ses fonctions dans ce pays fin novembre.

L'annonce mercredi de sa nomination comme sélectionneur du Japon, poste qu'il a déjà occupé de 2012 à 2015, a ainsi fait grincer des dents en Océanie, où des médias l'accusent d'avoir joué double jeu.

L'ex légende des All Blacks, Sonny Bill Williams, a ainsi qualifié cette nomination de "honte". "C'est assez triste, n'est-ce pas?". "Mon avis dans toute cette histoire est qu'il a menti... aux joueurs, au grand public et à la Fédération australienne", a-t-il déclaré à la chaîne australienne "Channel Nine".

Eddie Jones a rejeté ces accusations.