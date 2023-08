Rugby: Eddie Jones s'emporte contre "les mauvaises ondes" autour de l'Australie

Sous pression, Jones a annoncé sa sélection de 33 joueurs la semaine dernière, laissant de côté les expérimentés Michael Hooper et Quade Cooper, et confiant le capitanat au deuxième ligne Will Skelton.

"Nous allons y aller et faire de notre mieux, les garçons. Et si vous n'avez rien de positif à dire, ne posez pas de questions", s'est-il emporté lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Sydney, avant le départ de la sélection dans l'hémisphère Nord.

"Nous partons pour la Coupe du monde et vous pensez que nous ne pouvons pas gagner, vous pensez que le processus de sélection est mauvais parce que certains joueurs ne peuvent pas jouer, donc je suis désolé pour ça", a ajouté l'ancien sélectionneur de l'Angleterre.