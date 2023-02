Rugby: Matt Giteau finit par raccrocher les crampons à 40 ans

Matt Giteau a annoncé vendredi qu'il raccrochait définitivement les crampons à l'âge de 40 ans après une carrière de globe-trotter et 103 sélections avec les Wallabies, où il restera connu pour être à l'origine d'une règle ayant largement contribué au beau parcours de l'Australie au Mondial-2015, où elle avait atteint la finale.

"Ça a été une expérience tellement géniale qui va me manquer mais j'ai épuisé toutes les possibilités de ce jeu et les contrats se sont taris", a écrit l'ancien demi d'ouverture sur les réseaux sociaux.

"J'ai passé la moitié de ma vie à pratiquer ce grand sport comme professionnel et à parcourir le monde pour le faire", a-t-il ajouté.

Il a spécialement remercié sa femme et ses enfants "qui ont tant sacrifié pour ma préparation et pour que je joue aussi longtemps", a-t-il dit, expliquant qu'ils avaient accepté de "déménager dans des pays différents, des écoles différentes et loin de leurs amis pour que je puisse jouer (et) réaliser mes rêves".

Giteau a joué en France entre 2011 et 2017, au RC Toulon avec qui il a remporté trois Coupes d'Europe (2013 à 2015) et un championnat de France en 2014. Il est ensuite allé jouer au Japon puis aux Etats-Unis où il avait enlevé à 38 ans le championnat nord-américain de rugby (MLR) avec la franchise des Los Angeles Giltinis. Mais il est surtout connu pour la règle dite "Giteau", qui a autorisé les joueurs à plus de 60 sélections ayant disputé sept saisons dans une franchise australienne avant d'évoluer à l'étranger à continuer à être éligibles en équipe natiuonale.