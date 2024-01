Russie: important incendie dans un terminal gazier près de Saint-Pétersbourg

Son message était accompagné d'une courte vidéo montrant un immense incendie et de la fumée. Selon Iouriï Zapalatskiï, un responsable local, le feu s'est déclaré peu avant 02h45 locales. Le ministère des Situations d'urgence et les pompiers locaux sont depuis mobilisés pour lutter contre les flammes, a détaillé de son côté M. Drozdenko, avant d'ajouter un peu plus tard dans la matinée, dans un communiqué séparé, que l'incendie était "localisé".

Une cuve "de 100 mètres cubes" est en feu, selon l'agence de presse Ria Novosti. L'agence russe TASS et d'autres médias officiels ont affirmé que la cause du feu n'était pas connue. Selon le site internet de Novatek, le complexe d'Oust-Louga transforme du gaz naturel en naphta (un mélange liquide intermédiaire entre l'essence et le kérosène), en carburant pour avion et en composants de carburant pour bateaux. C'est aussi depuis la ville d'Oust-Louga que part le gazoduc Nord Stream 2 en direction de l'Allemagne, une infrastructure qui n'est toutefois jamais entrée en service, car victime d'un sabotage en septembre 2022.