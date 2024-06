Russie: le procès du journaliste Evan Gershkovich accusé d'espionnage débutera le 26 juin

Le procès du journaliste américain Evan Gershkovich, accusé d'avoir collecté des informations sur une usine de chars russes pour le compte de la CIA et incarcéré depuis plus d'un an, débutera le 26 juin à Ekaterinbourg, dans l'Oural.

Le journaliste du Wall Street Journal, âgé de 32 ans, avait été arrêté en mars 2023 par les services de sécurité russes (FSB) lors d'un reportage à Ekaterinbourg, et accusé d'"espionnage", un crime passible de 20 ans de prison.