Russie: les services de sécurité accusent le chef de Wagner d'appeler à la guerre civile

Les services de sécurité russes (FSB) ont accusé vendredi le patron du groupe paramilitaire Wagner d'inciter à la guerre civile en appelant au soulèvement contre l'état-major, et exhorté ses hommes à lui désobéir et à procéder à son arrestation.

"Les déclarations et les actes de Prigojine sont en réalité un appel à déclencher un conflit civil armé sur le territoire de la Russie (...) Nous appelons les combattants du groupe paramilitaire Wagner à ne pas commettre d'erreur irréparable, à stopper les actions par la force contre le peuple russe, à ne pas mettre en œuvre les ordres criminels et traîtres de Prigojine et à prendre des mesures pour l'arrêter", a déclaré le FSB, cité par les agences de presse russes.