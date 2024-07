Russie: procès express pour le reporter américain Evan Gershkovich

Ce reporter connu pour son professionnalisme avait été arrêté fin mars 2023, en reportage à Ekaterinbourg (Oural), pour "espionnage", accusation que la Russie n'a jamais étayée et que lui, sa famille, ses proches et la Maison Blanche rejettent.

La justice russe a annoncé jeudi que les plaidoiries finales au procès à Ekaterinbourg du journaliste américain Evan Gershkovich auront lieu vendredi, actant des débats à huis clos express et ouvrant la voie à une condamnation prochaine, condition préalable à un possible échange de prisonniers avec Washington.

L'agence de presse Ria Novosti a toutefois affirmé qu'un élu local, Viatcheslav Vegner, avait été entendu jeudi, car il aurait été interviewé par Evan Gershkovich avant son arrestation en mars 2023.

Une journaliste de l'AFP présente sur place a vu ce député du parlement régional au tribunal.

- "Pas un espion" -

Pour Washington, l'arrestation d'Evan Gershkovich, 32 ans, vise avant tout à monnayer un possible échange de prisonniers.

Moscou a admis négocier sa libération et le président russe Vladimir Poutine a évoqué lui-même le cas de Vadim Krassikov, en prison en Allemagne pour un assassinat commandité attribué aux services spéciaux russes.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov s'est borné à dire mercredi, depuis le siège de l'ONU à New York, que des contacts étaient en cours "pour voir s'il est possible d'échanger quelqu'un contre quelqu'un", selon l'agence d'Etat russe TASS.

Evan Gershkovich est le premier journaliste occidental, depuis l'époque soviétique, à être accusé d'espionnage en Russie. Son emprisonnement a suscité une importante vague de solidarité au sein de médias américains et européens.

Fin juin, la Maison Blanche a dénoncé un "simulacre" de procès, répétant que M. Gershkovich n'avait "jamais travaillé pour le gouvernement" américain, n'était "pas un espion" et "n'aurait jamais dû être arrêté".

- Détention "arbitraire" -

Au premier jour de son procès, le 26 juin, Evan Gershkovich était apparu le crâne rasé, la coupe imposée aux prisonniers, mais toujours souriant dans la cage en verre réservée aux accusés. S'il ne peut faire de déclarations, il avait adressé des signes aux personnes qu'il connaissait.

Le journaliste communique avec sa famille et ses amis via des lettres lues et censurées par l'administration pénitentiaire. Dans ces courriers, il dit garder le moral, attendre sa condamnation, vouloir voir le ciel plus souvent, le tout avec des traits d'humour.

Le reporter, enfant d'immigrés ayant fui l'URSS pour les Etats-Unis, s'était installé en Russie en 2017.

Début juillet, un panel d'experts de l'ONU a estimé que sa détention était "arbitraire" et qu'il devait être libéré "sans délai".

NATALIA KOLESNIKOVA

Les enquêteurs accusent M. Gershkovich, qui avait travaillé pour l'AFP à Moscou en 2020-2021, d'avoir collecté des informations sensibles pour la CIA sur l'un des principaux fabricants russes d'armements, l'entreprise Ouralvagonzavod.

Cette usine produit notamment des chars T-90 utilisés en Ukraine et ceux de nouvelle génération Armata, alors que son activité civile est la production de wagons de marchandises.

La Russie détient plusieurs autres Américains, dont la journaliste russo-américaine Alsu Kurmasheva, arrêtée en 2023 pour une infraction à la loi sur les "agents de l'étranger", et l'ex-Marine Paul Whelan, qui purge une peine de 16 ans de prison pour espionnage, une accusation qu'il conteste.

Une ressortissante russo-américaine, Ksenia Karelina, est jugée depuis le 20 juin, à Ekaterinbourg aussi, pour haute trahison, accusée d'avoir donné de l'argent à un groupe de soutien à l'Ukraine.

Un autre Américain, Michael Travis Leake, a lui été condamné jeudi à Moscou à 13 ans de prison pour trafic de drogue.