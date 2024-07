Rwanda: à deux jours de la présidentielle, la "Kagame mania" à son comble

Partager:

"Lui et rien que lui !". A deux jours de la présidentielle rwandaise, les partisans du président Paul Kagame et de son parti du Front patriotique rwandais (FPR) ont affiché samedi leur nombre et leur confiance lors d'un dernier meeting géant dans la capitale Kigali. Celui que ses supporters appellent "PK", initiales qu'ils arborent sur casquettes et t-shirts, est assuré d'un quatrième mandat.

Lundi, il sera opposé aux mêmes adversaires, Frank Habineza et Philippe Mpayimana, que lors de la dernière présidentielle qu'il avait remportée avec 98,79% des voix. Lors des précédents scrutins de 2003 et 2010, il n'a jamais réuni moins de 93%. C'est donc plein de ferveur et de certitude que des centaines de milliers de partisans ont afflué dès l'aube pour le dernier meeting de campagne vers Gahanga, quartier du sud de Kigali, sur un terrain de plusieurs hectares planté de centaines de drapeaux rouge, blanc et bleu aux couleurs du FPR et d'une dizaine d'écrans géants. Des concerts de stars de la musique rwandaise (Bashali, Chriss Eazy...) ont électrisé la foule, composée d'une grande majorité de jeunes - la "génération Kagame" d'un pays où 65% de la population, âgée de moins de 30 ans, n'a pas connu d'autre président.

Paul Kagame dirigeait de facto le Rwanda depuis la fin du génocide des Tutsi en 1994, avant d'accéder à la présidence en 2000. Sous sa direction, le pays a connu un spectaculaire redressement économique, accompagné de progrès dans les domaines de l'éducation, de la santé... Ses détracteurs dénoncent en revanche une répression des libertés, notamment pour l'opposition politique. "Pour moi, il est comme mes parents", explique Fabrice Nkurunziza, 19 ans, parti de chez lui "à minuit" de la banlieue de Kigali pour venir au meeting. "Le président a réalisé de nombreuses choses: l'égalité, le développement, la connaissance... C'est à lui que nous devons tout ça, c'est pour ça que je voterai pour lui. Je ne connais pas d'autres candidats".