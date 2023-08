Rwanda: le président met en garde les catholiques qui "vénèrent la pauvreté"

Tous les ans, des milliers de pèlerins se rendent, parfois à pied, dans la localité de Kibeho, connue pour plusieurs apparitions de la Vierge Marie à trois jeunes filles au début des années 1980. Mais le président rwandais s'en est pris cette année aux pèlerins après qu'une messe à Kibeho a rassemblé plus de 20.000 personnes le jour de l'Assomption, le 15 août.

Lors d'une conférence auprès de jeunes mercredi, il a qualifié ce pèlerinage d'"horrible". "Si j'entends encore parler de cela, que des gens ont voyagé pour vénérer la pauvreté, j'amènerai des camions pour les ramasser et les jeter en prison, et je ne les libèrerai que lorsqu'ils n'auront plus cette mentalité de pauvreté", a lancé Paul Kagame, lui-même catholique, sans que l'on sache ce qui a provoqué ces menaces.