Ryad a réitéré son "fort intérêt" pour des liens avec Israël, selon Blinken

Le secrétaire d'Etat Antony Blinken a affirmé mardi que le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite avait réaffirmé son "fort intérêt" pour des liens avec Israël mais qu'il voudrait la fin du conflit à Gaza et un "calendrier" pour la création d'un Etat palestinien.

"En ce qui concerne la normalisation, le prince héritier a réitéré le fort intérêt de l'Arabie saoudite à poursuivre" dans cette voie, a déclaré M. Blinken à la presse à Doha, au lendemain de sa rencontre avec Mohammed ben Salmane à Ryad.

"Mais il était très clair en me répétant que pour ce faire, deux choses sont nécessaires: la fin du conflit à Gaza et un calendrier clair et crédible pour la création d'un Etat palestinien."