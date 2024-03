Sahel: près d'1,8 million d'enfants déplacés en raison des violences

Près d'1,8 million d'enfants ont été contraints de fuir leur foyer au Mali, au Burkina Faso et au Niger en raison de l'escalade de la violence, soit cinq fois plus qu'en 2019, selon une étude publiée jeudi par l'ONG Save the Children.

En outre, la Côte d'Ivoire, qui est sortie de sa propre guerre civile en 2011, a également été touchée par les répercussions de la situation au Sahel.

Le conflit au Burkina Faso et au Mali a multiplié par 12 le nombre d'enfants cherchant refuge dans ce pays, d'environ 2.450 fin 2022 à 29.700 actuellement.

"La crise largement oubliée dans le centre du Sahel demeure l'une des pires urgences humanitaires au monde, d'autant plus dévastatrice qu'il s'agit d'une crise touchant les enfants et qui frappe l'une des populations les plus jeunes au monde", a souligné Vishna Shah, une des responsables de Save the Children en Afrique.