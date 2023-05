Saisie de 12 millions de "comprimés narcotiques" à Bagdad

Les forces de sécurité irakiennes ont annoncé vendredi la saisie de 12 millions de comprimés de benzhexol, médicament couramment utilisé comme drogue, un des coups de filet les plus importants menés ces derniers mois en Irak.

Six personnes ont été interpellées lors de cette opération, a annoncé la Sûreté nationale dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, qui montre des boîtes de Balthane, un médicament à base de benzhexol.

L'opération a permis la découverte "d'un entrepôt où se trouvaient plus de 12 millions de comprimés narcotiques, soit l'équivalent de deux tonnes et demie, dans un secteur de l'Est de la capitale" Bagdad, indique la vidéo.