Saison des pluies meurtrière en Afrique de l'Est: 155 morts en Tanzanie, 13 au Kenya

La saison des pluies, aggravée par le phénomène climatique El Niño, a des conséquences meurtrières en Afrique de l'Est: la Tanzanie a annoncé jeudi que 155 personnes avaient péri dans diverses catastrophes et au Kenya voisin des inondations ont fait 13 morts.

"Plus de 51.000 foyers et 200.000 personnes ont été touchés, avec 155 décès, environ 236 personnes ont été blessées et plus de 10.000 habitations ont été endommagées à divers degrés", a-t-il énuméré, sans préciser la période sur laquelle les décès ont été recensés.

Jeudi, le Kenya voisin continuait, lui, de compter les morts et rechercher les disparus, au lendemain d'inondations dans plusieurs quartiers de la capitale Nairobi et dans des comtés voisins, coupant routes et voies ferrées.

Le bilan s'élevait à 13 morts, après la découverte jeudi de trois corps dans le le bidonville de Mathare, une des zones les plus durement touchées, a annoncé à l'AFP Fred Abuga, commandant de la police du sous-comté de Starehe, dans le centre de la ville.