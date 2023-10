A San Francisco, le surf se métisse grâce à des programmes scolaires

Malgré le courant sur la plage de Pacifica, près de San Francisco, Dianne Finez navigue avec assurance pour rassurer ses élèves latino et afro-américains et les pousser sur leurs planches en mousse, à la recherche de leurs premières sensations de glisse.

"Que tu sois une personne de couleur ou non, le surf, c'est pour tout le monde", martèle-t-elle.

Mais une fois qu'elle s'est mise à chevaucher les vagues, cette sportive s'est découvert une véritable passion. Désormais, elle participe à des compétitions et est fière de servir d'inspiration à d'autres adolescentes.

Depuis bientôt dix ans, City Surf Project a initié plus de 2.000 jeunes de San Francisco à ce sport. L'association établit des partenariats avec les collèges et lycées des quartiers populaires de la ville, majoritairement fréquentés par des élèves hispaniques et afro-américains.

- Aide cruciale -

Au-delà des premiers émois dans l'écume, ceux qui souhaitent s'y mettre sur la durée peuvent ainsi aménager leur programme scolaire et accéder gratuitement au matériel de l'organisation, qui les emmène en mini-van sur le littoral.