Sanctions américaines contre des fournisseurs de drones à l'Iran

Les Etats-Unis ont annoncé mardi des sanctions économiques à l'encontre de cinq individus et sept entités basées en Iran, Chine et à Hong Kong, pour avoir participé à la fourniture de pièces destinées à la fabrication de drones pour l'Iran, dans un contexte d'escalade des tensions au Proche-Orient.

"L'acquisition par l'Iran de composants essentiels de missiles et drones continue de permettre la prolifération de ses systèmes d'armes à ses mandataires au Moyen-Orient et à la Russie", a déclaré le département américain du Trésor dans un communiqué.

"La prolifération imprudente par l'Iran de ses missiles balistiques et de ses drones risque d'aggraver l'instabilité et la menace et met en danger la vie des civils, tant dans la région que dans le monde", a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson.