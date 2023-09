Scandale après l'hommage à un ex-soldat nazi: Trudeau présente ses "plus sincères excuses"

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a présenté mercredi ses "plus sincères excuses" devant le Parlement après le scandale provoqué par l'hommage rendu, à l'occasion de la visite de Volodymyr Zelensky, à un vétéran ukrainien ayant combattu avec les nazis pendant la Seconde guerre mondiale.

"Je tiens à présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est passé vendredi et pour la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés", a-t-il déclaré devant le Parlement.