Sécurité renforcée à La Courneuve après l'attaque du commissariat

Dimanche peu avant 23H00, une cinquantaine de personnes ont tiré des mortiers d'artifice, des cocktails molotov et des pierres sur le commissariat, selon une source policière. Les dégâts se sont limités à une vitre qui a été fissurée et quelques traces de brûlures.

La préfecture de police a annoncé lundi renforcer la présence des forces de l'ordre à La Courneuve au lendemain de l'attaque du commissariat de la ville aux mortiers d'artifice et cocktails molotov, réaction à la mort d'un jeune homme de 18 ans, tué lors d'une collision avec une voiture de police.

Les forces de l'ordre ont fait usage, selon la source policière, de six grenades de désencerclement, 17 grenades lacrymogènes et ont effectué une centaine de tirs de LBD.

Ce sont sept majeurs, âgés de 18 à 21 ans, et deux mineurs, d'après le préfet de police Laurent Nuñez.

A la suite de l'appel de renforts, ils ont été dispersés et neuf d'entre eux ont été interpellés, a poursuivi la même source.

La situation a commencé à se calmer à partir de 23H30. Deux policiers ont été légèrement blessés au coude.

Dans une vidéo filmée depuis le balcon par une habitante et montrée à l'AFP, on distingue un groupe d'une dizaine de personnes lancer des projectiles en direction de l'entrée vitrée du commissariat, situé non loin d'une citée enclavée.

D'autres images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des groupes de personnes tirant des mortiers d'artifice à profusion sur la façade du poste de police.