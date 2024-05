Seine-Saint-Denis: deux blessés dans l'explosion d'une grenade en pleine rue

Un homme a été grièvement blessé et une femme plus légèrement jeudi soir à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) par une personne non identifiée qui a jeté une grenade en pleine rue, a appris l'AFP vendredi auprès du parquet et de sources policières.

L'explosion de l'engin, vers 20H30, a touché un homme de 40 ans qui passait à vélo, dont le bras a été arraché et qui présente d'importantes plaies au visage. Il a été hospitalisé avec un pronostic vital engagé, a indiqué une première source policière.