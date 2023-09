Séisme au Maroc: course contre la montre pour trouver des survivants

Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, poursuivent lundi une course contre la montre pour retrouver des survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abris dont les maisons ont été rasées, plus de 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2.100 morts.

Le Maroc a annoncé dimanche dans la soirée avoir répondu favorablement, "à ce stade", aux offres de quatre pays "d'envoyer des équipes de recherche et sauvetage": l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Emirats arabes unis.