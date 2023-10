Séisme du 7 octobre en Afghanistan: l'aide de l'UNICEF parvient à Kaboul

Plus de 80 tonnes de matériel d'aide provenant de l'Unicef, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, sont arrivées à Kaboul, la capitale afghane. La partie occidentale du pays a été récemment secouée par des tremblements de terre.

L'aide fournie comprend des médicaments et du matériel médical, ainsi que des kits obstétriques et chirurgicaux pour les femmes enceintes et les enfants. Ce matériel est destiné à venir en aide à 43.000 familles touchées, selon l'organisation.

Le 7 octobre, un tremblement de terre dévastateur, suivi de plusieurs répliques, a détruit au moins 20 villages dans l'ouest de l'Afghanistan, tuant quelque 2.400 personnes, selon les autorités. Nonante pour cent des morts sont des femmes et des enfants.