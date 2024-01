Séisme du Nouvel An au Japon: au moins 94 morts, 222 disparus

Environ 222 personnes restent portées disparues vendredi dans le centre du Japon où les secouristes tentent toujours de retrouver des survivants, quatre jours après le puissant séisme du Nouvel An qui a fait au moins 94 morts et 460 blessés.

- "A boire et à manger" -

Au moins 460 personnes ont été blessées dans le tremblement de terre et les centaines de répliques qui ont suivi, selon les autorités d'Ishikawa. Un tsunami a en outre frappé la côte et des vagues de plus d'un mètre de hauteur ont balayé les quais, des habitations et des routes du bord de mer.

Plusieurs centaines de personnes dont les habitations ont été détruites sont toujours hébergées dans des centres d'évacuation.