Séisme du Nouvel An au Japon: le bilan s'alourdit à 161 morts et 103 disparus

Le tremblement de terre de magnitude 7,5 a par ailleurs fait quelque 560 blessés, selon un communiqué du département d'Ishikawa, le plus touché par la catastrophe.

Le séisme, suivi de centaines de répliques, a provoqué l'effondrement de bâtiments et de routes, et a aussi déclenché un tsunami, des vagues de plus d'un mètre de hauteur s'abattant sur la côte de la péninsule de Noto, une étroite bande de terre d'une centaine de kilomètres de long s'étirant dans la mer du Japon.

La secousse a été ressentie jusqu'à Tokyo, à 300 kilomètres de distance.

Les milliers de secouristes venus de tout le Japon, qui continuent à explorer les décombres à la recherche de corps, doivent composer lundi avec la neige qui s'est abattue sur la péninsule de Noto, se déposant en couches de plus de 10 cm par endroits.