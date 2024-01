Séisme du Nouvel An au Japon: le nombre de personnes disparues revu en forte baisse

Survenu dans la péninsule de Noto, à la pointe nord du département d'Ishikawa, le puissant séisme de magnitude 7,5 et des centaines d'autres secousses ayant suivi ont fait s'effondrer de nombreux bâtiments, déclenché des incendies et endommagé de nombreuses infrastructures.

Plus d'une semaine après la catastrophe, plus de 3.300 habitants de la péninsule sont toujours coupés du monde en attendant les secours, qui sont ralentis par la pluie et la neige, et certaines routes toujours bloquées à cause d'éboulements.

Plus de 28.000 personnes vivaient encore lundi dans quelque 400 centres d'évacuation, et certains de ces refuges sont bondés et manquent de vivres et de chauffage.