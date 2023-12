Séisme en Chine: "course contre la montre" pour reloger les rescapés durant l'hiver

Ce tremblement de terre, survenu lundi soir à environ 1.300 km au sud-ouest de Pékin et dont l'épicentre se situe dans la province du Gansu (nord-ouest), a fait au moins 135 morts et près de 1.000 blessés, selon l'agence officielle Chine nouvelle.

Les autorités sont engagées dans une "course contre la montre" pour garantir que les rescapés du plus meurtrier séisme de ces dernières années en Chine puissent passer l'hiver au chaud, a indiqué jeudi une responsable à l'AFP.

La zone de la catastrophe est touchée par des températures glaciales en hiver, encore plus basses cette année en raison de la vague de froid qui touche le pays.

"C'est une course contre la montre pour répondre aux besoins de la population le plus rapidement possible, afin que les gens puissent passer l'hiver au chaud et en toute sécurité", a déclaré à l'AFP Zhou Yongfeng, la maire de la petite commune de Liugou, dans l'une des zones les plus touchées par le séisme.

Une vaste opération logistique a été montée au cours des trois derniers jours.