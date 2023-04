Séisme en Turquie: à Antakya, scepticisme sur les promesses de reconstruction

Ali Cimen contemple les gravats qui soulèvent la poussière au-dessus de son ancien quartier: pour cet ouvrier du bâtiment en retraite, l'idée de reconstruire Antakya, l'antique Antioche, "en un an", comme le promet le président turc Recep Tayyip Erdogan en campagne pour sa réélection, est irréaliste.

Une demi-douzaine d'excavatrices sont en train de raser ce qui reste du complexe résidentiel vieux d'une soixantaine d'années, ravagé comme l'immense majorité de la ville par le séisme de 7,8 qui a frappé le Sud de la Turquie et la Syrie voisine le 6 février.

Des centaines d'autres engins balancent ailleurs leurs bras géants au-dessus des ruines de cet unique creuset de civilisations et de communautés mêlées que représentait la cité, l'une des plus libres d'esprit de toute la région.

Ce qu'elle doit devenir, la façon de la reconstruire suscite un intense débat social et culturel mais aussi politique à six semaines d'élections cruciales pour la Turquie, le 14 mai - présidentielle et législatives.