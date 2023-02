Séisme en Turquie et Syrie: les secours entre vies sauvées et insécurité

Des vies miraculeusement sauvées, des morgues improvisées et une situation sécuritaire difficile: les secours se poursuivaient samedi en Turquie et en Syrie après le puissant séisme qui a tué plus de 24.000 personnes et fait des millions de sans-abris.

Dans le froid hivernal, les sauveteurs ont continué à extirper des personnes vivantes, dont des enfants, des décombres cinq jours après la catastrophe.

Mais l'armée autrichienne a annoncé la suspension de ses opérations de sauvetage dans les zones turques affectées, invoquant "la situation sécuritaire" sur place.

"Il y a eu des agressions entre des groupes", a déclaré à l'AFP un porte-parole à Vienne, sans donner plus de détails sur ces incidents. Les 82 militaires autrichiens se sont mis à l'abri dans un camp de base de la province d'Hatay "avec d'autres organisations internationales, dans l'attente d'instructions", a-t-il ajouté.

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, est quant à lui arrivé dans la ville syrienne d'Alep, durement frappée par le séisme, pour visiter plusieurs hôpitaux et centres d'hébergement avec des autorités syriennes, a indiqué l'agence officielle Sana. D'après les derniers bilans officiels, le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a fait au moins 24.490 morts: 20.937 en Turquie et 3.553 en Syrie.

L'OMS estime que 23 millions de personnes dans les deux pays sont "potentiellement exposées, dont environ cinq millions de personnes vulnérables" et redoute une crise sanitaire majeure qui causerait plus de dommages que le séisme. Les organisations humanitaires s'inquiètent particulièrement de la propagation du choléra, qui est réapparu en Syrie. Le gouvernement syrien a autorisé vendredi "l'acheminement des aides humanitaires à l'ensemble" du pays - y compris les zones tenues par les rebelles - où 5,3 millions de personnes risquent de se retrouver sans abri selon l'ONU. En Turquie, une fillette de deux ans, Asya, a pu être sauvée dans la province de Hatay (sud), selon des médias turcs, mais sa famille n'a pas encore été retrouvée. - "Le monde est-il là?"- Des sauveteurs ont également retiré vivante des décombres une femme de 70 ans, Mnekse Tabak, dans la province turque de Kahramanmaras, au milieu des applaudissements" et des cris "Allah est grand", selon une vidéo diffusée par la chaîne publique TRT Haber. "Le monde est-il là?", a-t-elle demandé en revenant au jour.