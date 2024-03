Seize morts dans des échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise

Depuis près de six mois, les violences opposent quotidiennement l'armée israélienne au Hezbollah et ses alliés qui affirment vouloir soutenir le mouvement islamiste palestinien Hamas, dans sa guerre avec Israël dans la bande de Gaza.

Le puissant Hezbollah vise des positions militaires et des localités proches de la frontière, et Israël riposte en bombardant de plus en plus en profondeur le territoire libanais, menant notamment des attaques ciblées contre des responsables du Hezbollah et du Hamas.