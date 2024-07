Selon l'Unicef, 143 enfants sont morts en neuf mois de guerre en Cisjordanie

L'Unicef, le fonds des Nations unies pour l'enfance, indique lundi que 143 enfants et adolescents ont été tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est au cours des neuf derniers mois, c'est-à-dire depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre et la guerre qui s'en est suivie dans la bande de Gaza. En outre, 440 jeunes Palestiniens ont été blessés.