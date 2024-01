Selon l'Unicef, 90% des jeunes enfants de la bande de Gaza souffrent de malnutrition

Selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance, la plupart des familles affirment que leurs enfants ne reçoivent que des céréales, tel du pain, ou du lait. "Cela correspond à la définition de la pauvreté alimentaire grave. Les cas de diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans augmentent également de façon spectaculaire, avec 3.200 nouveaux cas par jour." Face à l'aggravation de la situation, l'agence des Nations unies s'inquiète de plus en plus des conséquences de la malnutrition aiguë et de la famine.

"Les enfants de Gaza sont pris au piège d'un cauchemar qui s'aggrave de jour en jour", a déclaré Catherine Russell, directrice de l'Unicef. "Les enfants et les familles de Gaza continuent d'être tués ou blessés par les combats. Leur vie est également de plus en plus menacée par des maladies évitables et par le manque de nourriture et d'eau."