Sénégal: au moins 14 morts dans le chavirement d'une pirogue à Dakar

Gendarmes et pompiers étaient sur une plage de ce quartier de la capitale, tout près de la mosquée de la Divinité, et continaient lundi matin les opérations de secours à la recherche d'autres corps, a constaté un journaliste de l'AFP.

"La marine a obligé l'embarcation à accoster et des gens se sont enfuis. Certains ont sauté mais ne savaient pas nager. On m'avait dit 14 (morts) mais après il y a eu deux corps sortis. On peut présumer qu'il y 16" morts, a précisé à l'AFP quelques minutes plus tard M. Kandji.

- Corps repêchés -