Sénégal: la société civile appelle à une marche silencieuse contre le report de la présidentielle

Les Sénégalais sont appelés mardi après-midi à une marche silencieuse à Dakar pour protester contre le report de leur présidentielle et la prolongation du mandat du chef de l'Etat Macky Sall, objets d'un vaste mouvement d'indignation.

Le nouveau collectif Aar Sunu Election ("Protégeons notre élection"), qui revendique plusieurs dizaines d'organisations syndicales et de groupes citoyens et religieux, demande aux Sénégalais de se réunir à partir de 15H00 (locales et GMT) dans un quartier proche du centre de la capitale.