Sénégal: le Parlement adopte la loi pour un report de la présidentielle en décembre 2024

Le report du scrutin vise à "éviter une instabilité institutionnelle et des troubles politiques graves", et à mener "une reprise complète du processus électoral", ont indiqué des députés en commission préparatoire dans un rapport.

Ce report de plus de six mois permet de tenir compte des "réalités du pays", avec notamment la difficulté de tenir une campagne électorale en pleine saison des pluies, entre juillet et novembre, ou encore la collision avec de grandes fêtes religieuses, souligne le rapport.