Sénégal: les autorités interdisent la marche contre le report de la présidentielle

Les autorités sénégalaises ont interdit une grande marche silencieuse à laquelle a appelé la société civile mardi à Dakar contre le report de la présidentielle et la prolongation du mandat du chef de l'État Macky Sall, objets d'un vaste mouvement d'indignation. Dans la foulée, les organisateurs ont décidé de la repousser, ont indiqué quatre d'entre eux à l'AFP.

Elymane Haby Kane, l'un des organisateurs au nom du nouveau collectif Aar Sunu Election ("Protégeons notre élection", qui revendique plusieurs dizaines d'organisations syndicales et de groupes citoyens et religieux), a confirmé avoir reçu un courrier de la préfecture interdisant la marche. La lettre publiée sur les réseaux sociaux dit que la manifestation "risque de perturber gravement" la circulation.

Aar Sunu Election demandait aux Sénégalais de se réunir massivement et de manière pacifique à partir de 15h00 (16h00 en Belgique) dans un quartier proche du centre de la capitale "pour dire non au report des élections, pour dire non au prolongement du mandat du président Macky Sall".

Les manifestations sont cependant soumises à un régime d'autorisation. Les autorités ont refusé d'autoriser de nombreux rassemblements de l'opposition ces dernières années.

Les manifestations interdites ont communément dégénéré en heurts, comme cela a été le cas vendredi, quand une contestation d'ampleur a été réprimée par les forces de sécurité. Trois personnes ont été tuées.