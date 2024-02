Sénégal: société civile et opposition maintiennent la pression avec une marche

"Nous appelons tous les Sénégalais à venir de manière pacifique participer à cette marche silencieuse pour dire non au report des élections, pour dire non au prolongement du mandat du président Macky Sall", a dit devant la presse Abdou Khafor Kandji à la veille du rassemblement.

La société civile et l'opposition sénégalaises maintiennent la pression sur le président Macky Sall avec une marche convoquée mardi contre le report de la présidentielle qui met le pays en émoi.

Le président Sall cherche, lui, comment extraire le Sénégal d'une des plus graves crises qu'il ait connues depuis des décennies.

Il s'exprimait au nom d'un des groupes qui constituent le collectif Aar Sunu Election ("Protégeons notre élection") et qui appellent à manifester mardi à partir de 15H00 (locales et GMT) à Dakar.

Des médias ont fait état de pourparlers pour renouer les fils du dialogue avec l'opposition, y compris l'antisystème Ousmane Sonko, qui a livré au pouvoir un bras de fer de plus de deux ans avant d'être emprisonné en 2023.

Certains médias ont évoqué la possibilité d'une amnistie dont pourraient bénéficier M. Sonko, mais aussi son second Bassirou Diomaye Faye, également détenu depuis 2023, et les personnes mises en prison lors des troubles de mars 2021 et juin 2023.

Ni la présidence, ni le gouvernement n'ont répondu aux interrogations de l'AFP à ce sujet.