Sept civils tués dans une attaque aérienne néerlandaise à Mossoul en 2016

Sept civils auraient été tués dans un bombardement mené par des F-16 néerlandais sur la ville irakienne de Mossoul en 2016, indiquent jeudi NOS, Nieuwsuur et NRC qui ont enquêté. Une enquête du ministère néerlandais de la Défense est encore attendue.

Les F-16 néerlandais ont participé à la lutte contre le groupe terroriste Etat islamique en Irak et en Syrie entre 2014 et 2018. Ils ont pris part à plus de 3.000 missions. Jusqu'à présent, il était connu que lors de deux d'entre elles des civils avaient perdu la vie.

Selon NOS, Nieuwsuur et NRC, une troisième, le 22 mars 2016, sur un complexe de l'université de Mossoul, a tué deux travailleurs de l'établissement et cinq membres de leurs familles. La cible officielle de l'armée était un QG du groupe terroriste.